شاركت المؤسسة الليبية للاستثمار بوفد برئاسة رئيس المؤسسة “علي محمود” اليوم الاحد في منتدى أفريقيا للطاقة بالعاصمة الكينية نيروبي، وبحضور عدد من وزراء الطاقة والكهرباء ورؤساء الصناديق السيادية من مختلف الدول الأفريقية، حيث افتتح المؤتمر رئيس دولة جمهورية كينيا.

وأعلنت مؤسسة الاستثمار سابقا بأنها ضمن المبادرات الاستثمارية في مجال الطاقات المتجددة، ولاسيما الطاقة الشمسية، والتي

سيتم تنفيذها في الداخل خلال سنة 2023م، حيث ركزت المشاركة في انخراط فريق، محفظة النفط والغاز بالمؤسسة، وفي مناقشات تتمحور حول التجارب السابقة للدول المشاركة والسباقة في إنشاء محطات الطاقات المتجددة، وإمكانية نقل المعرفة والخبرة من هذه الدول إلى السوق الليبي.

لتكون المؤسسة رائدة في مجال المبادرات الاستثمارية المتعلقة بإنتاج وتوليد الطاقات المتجددة لتلبية وإستيعاب نمو الطلب على الطاقة في السوق الليبي، والمساهمة في تخفيض انبعاثات الكربون.

وأكد “علي محمود” على أهمية هذه المشاركة، وضرورة انخراط فريق المؤسسة الليبية للاستثمار في الملتقيات الدولية ومواكبته للنمو والتطور والمستجدات المتسارعة واستكشاف الفرص الاستثمارية في مجال إنتاج الطاقات المتجددة لأنها هي الاستثمار الواعد الذي سيتم التركيز عليه في السوق الليبي، والتي وضعته المؤسسة كمسار استراتيجي مهم و مبادرة استثمارية تحقق عوائد مالية ومنافع اقتصادية واجتماعية وبيئية.

ويذكر بأنه كان للمؤسسة حضور بارز في المنتدى حيث مثل مدير محفظة النفط والغاز “أيمن الفكحال” كمتحدث عن المؤسسة الليبية للاستثمار في جَلسة حوارية ضمت ممثلي صناديق ثروة سيادية عالمية اخرى.

The post “الليبية للاستثمار” تشارك في منتدى الطاقة الأفريقي بالعاصمة الكينية نيروبي appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا