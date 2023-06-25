خاص.. السيولة لصدى: تسليم 134.5 مليون إلى فروع المصارف بالمناطق

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية عن تسليم 20 مليون إلى فروع مصرف الصحاري بالمنطقة الوسطى .

وتتمثل في مسلاتة 3 مليون ، العربان 3 مليون ، الخمس 3 مليون ، شهداء كعام 3 مليون ،العمامرة 2 مليون ، سرت 3 مليون ، سوق الخميس 3 مليون .

كما سلم الفريق فروع الصحاري بالجنوب 10 مليون ، وتتمثل في سبها 4 مليون ، بنت بيه 2 مليون ، الغريفة 2 مليون ، براك 2 مليون .

كما أفصح الفريق عن تسليم 12 مليون إلى فروع شمال أفريقيا بالمنطقة الوسطى وتتمثل في مصراتة 3 مليون ، سرت 3 مليون ، سوف الجين الأهلي 6 مليون ..

كما سلم فروع مصرف الجمهورية بطرابلس 25 مليون ، مع تسليم فروع شمال أفريقيا طرابلس والمنطقة الغربية 20 مليون ..

وتتمثل في سوق الجمعة 5 مليون ، وادي الربيع 2 مليون ، صلاح الدين 2 مليون ، سيدي السائح 2 مليون ، اسبيعة 2 مليون ، سوق الخميس 2 مليون ، قصر بن غشير 5 مليون .

مع تسليم فروع الصحاري بالمنطقة الوسطى 20 مليون وتتمثل في مسلاتة 3 مليون ، العربان 3 مليون ، الخمس 3 مليون ، شهداء كعام 3 مليون ، العمامرة 2 مليون ، سرت 3 مليون ، سوق الخميس 3 مليون ..

كما سلم الفريق فروع شمال أفريقيا بالجنوب 17 مليون وتتمثل في سبها 3 مليون ،البوانيس 3 مليون ، القطرون 2 مليون ، براك الشاطئ 3 مليون ، وكالة الجديد 3 مليون ، أوباري 3 مليون .

كما تحصلت فروع مصرف شمال أفريقيا بالجبل الغربي على سيولة تبلغ قيمتها 10.5 مليون وتتمثل في يفرن 2 مليون ، جادو 2 مليون ، الزنتان 2 مليون ، غريان 3 مليون ، الأصابعة 1.5 مليون ..

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية