“الزيداني” يناقش خطة العامة للكهرباء للنصف الثاني لعام 2023

ناقش وزير التخطيط المكلف بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الزيداني” اليوم الاحد خلال اجتماع بمشاركة اعضاء مصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة، ووزارة المالية، وفريق الشركة العامة للكهرباء،

خطة الشركة العامة للكهرباء للنصف الثاني لعام 2023.

وأكد “الزيداني” على أن هذا الاجتماع يأتي ضمن توصيات الاجتماع الخامس للمجلس الأعلى للطاقة بشأن مراجعة خطة الشركة العامة للكهرباء لمواجهة الذروة الصيفية والشتوية القادمة، وفق البرامج والمشروعات المنفذة والجارية والمتعاقد عليها، والتدفقات المالية اللازمة والجداول الزمنية المعتمدة لكل مشروع.

كما أكد المجتمعون، بأن سلسلة الاجتماعات التي يتم عقدها مع الشركة العامة للكهرباء، تأتي ضمن جهود مؤسسات الدولة كافة لدعم المجهودات المبذولة لاستقرار الشبكة في الذروة الصيفية.

