شاهد.. قرار الحكومة الليبية بشأن تحديد عطلة عيد الاضحى المبارك في ليبيا 1444 هـ

فيما يلي نص قرار الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان بشأن تحديد عطلة الوقوف بعرفة وعيد الأضحى المبارك عام 2023 ميلادي / 1444 هجري.

وبحسب القرار يكون يوم الوقوف بعرفة وكذلك عيد الاضحى المبارك للعام 2023 – 1444 أيام (الثلاثاء، الاربعاء، الخميس والجمعة) الموافق ( 27 – 28 – 29 -30 يونيو / 2023) عطلة رسمية في كافة الوزارات والهيئات العامة وجميع المؤسسات الحكومية.

وأستثنى القرار من ذلك المرافق الصحية والجهات الأمنية التي تتطلب طبيعة عملهم ذلك مع حفظ حقوق العاملين بتلك الجهات في الحصول على مقابل عمل هذه الايام طبقاً لنص المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 2010 م.