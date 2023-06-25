خاص.. “السيولة” يفصح لصدى بالتفصيل إجمالي السيولة الموزعة استعداداً للعيد

قال فريق السيولة بالمصرف المركزي في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية: في اطار خطة السيولة الموضوعة من قبل مصرف ليبيا المركزي بلغ اجمالي السيولة الموزعة عن طريق فروع المصارف التجارية منذ بداية العام 2023 قرابة 51 مليار دينار ، مضيفاً أن حجم السيولة الموزعة خلال شهر يونيو واستعداداً لعيد الأضحى قرابة 9 مليار دينار .

أهمها 2 مليار فروع مصرف الوحدة و 1.6 مليار فروع مصرف الجمهورية و 900 مليون فروع مصرف الصحاري و 1.1 مليار مصرف اليقين و 1.5 مليار فروع المصرف التجاري والمصرف الاسلامي قرابة 800 مليون و 500 مليون فروع مصرف شمال افريقيا ، وباقي المصارف الآرى كان لها نصيب في توزيع السيولة كما بلغ حجم السيولة المنقولة جوا لفروع المصارف بالمنطقة الشرقية قرابة 6.5 مليار دينار.

كما شملت الخطة نقل شحنات سيولة لكافة مناطق الجنوب الليبي غطت كافة احتياجاتها وذلك في اطار التنسيق مع مصرف ليبيا المركزي بنغازي ، ويؤكد فريق السيولة بالمصرف المركزي أن خطة تزويد الفروع بالسيولة تسير وفقا لما هو مخطط لها وهناك متابعة دورية مع ادارات المصارف وفروعها ، ويكرر فريق السيولة شكره لكل الجهات التي تعاونت وساعدت في تنفيذ هذه الخطة .

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