بحث رئيس حكومة الوحدة “عبد الحميد الدبيبة” اليوم الأحد خلال اجتماع مع أعيان قصر الحاج، استكمال مشروعات البنية التحتية في المحلة، ومستوصف المحلة وتوطين مدرسة في المنطقة ضمن مشروع مدارس المستقبل الذي أطلقته الحكومة في وقت سابق.

وأكد”الدبيبة” على استمرار تفعيل الحكومة للمشروع التنموي في كل مناطق ليبيا كداعم لتحقيق الاستقرار، مشيرا إلى أن الحكومة حريصة على حل جميع المختنقات والمشاكل التي تحول دون تقديم الخدمات للمواطنين في المحلة.

ومن جانبه أعرب وفد الأعيان عن امتنانه لجهود حكومة الوحدة الوطنية في تحقيق تنمية مستدامة في منطقتهم، واهتمامها بالمحافظة على تواصل مباشر ودائم مع المكونات الاجتماعية من مختلف مناطق البلاد.

كما أكد أعيان قصر الحاج دعم جهود الحكومة في تقوية البلديات، وتفعيل الإدارة المحلية، ورؤية الحكومة الهادفة لإجراء الانتخابات لإنهاء المراحل الانتقالية.

The post “الدبيبة” يبحث مع أعيان قصر الحاج استكمال مشروعات البنية التحتية والمستوصف في المحلة appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا