المخابرات الليبية توضح تفاصيل جديدة بشأن قضية تعدين العملات الرقمية

قال مدير المركز الإعلامي بجاهز المخابرات الليبية العميد علي السايح، إنه في ما يخص قضية مزارع تعدين العملات الرقمية، قد وردت معلومات تم التأكد منها في البداية ومتابعتها، حيث جرى التنسيق مع مكتب النائب العام والاجهزه الامنية الأخرى.

وأوضح السائح في تصريحات تلفزونية، أنه تم مداهمة المقار والمزارع وقبض على اكثر من 70 شخص من الجنسية الصينيه وأفراد ليبيين متعاونين معهم وأعترفوا بوجود هذا التزوير الذي يضرب الاقتصاد الليبي.

وبين السايح، أن المداهمات شملت العديد من المناطق الليبية مثل مصراته وطرابلس وسيتم الانتقال إلى المنطقه الشرقية والجنوبية وتحديدا المنطقه الشرقية هناك تتبع لبعض الخطوط.

وأكد السايح أن المسألة ليست قانونية إنما هي مسألة ضرب الاقتصاد الليبي والأمن القومي وهذا ما يهم الجهاز في الدرجة الأولى.

وأضاف أن مهمه الجهاز الرئيسية هي حماية الأمن القومي وحماية الاقتصاد الليبي، مشيرا إلى أنه في وقت لاحق يمكن استغلال مثل هاولاء لجمع معلومات عن البلاد بشكل كامل.

وضبط جهاز المباحث الجنائية عدد كبير من الأجهزة والمعدات التي تستخدم في تعدين العملات الرقمية المشفرة داخل موقع بمنطقة السراج في العاصمة طرابلس، وأتخذ كافة الإجراءات القانونية بشأنها. كما ضبط معدات وأجهزة تستخدم في تعدين العملات الرقمية داخل موقع بمنطقة الظهرة وسط العاصمة، واتخذت الإجراءات حيال الأشخاص المقبوض عليهم في الموقع.

يذكر أن النائب العام أعلن يوم الخميس الماضي، ضبط 50 صينيا يقومون بعمليات تعدين للعملات الرقمية المشفرة بمصنع حديد في مدينة زليتن بالمخالفة للقانون، من خلال استعمالهم أجهزة عالية الطاقة وتسخير إمكانات مادية هائلة لتعدين العملات الافتراضية، ما نتج عن هذه العملية ضرر بالمال العام والمصلحة العامة.