حبس 3 أشخاص بتهمة تهريب كميات كبيرة من الوقود إلى خارج ليبيا

أمر النائب العام الصديق الصور، بحبس ثلاثة أشخاص بتهمة تهريب 20 حاوية بحرية محملة ب360 ألف لتر من الوقود إلى خارج البلاد.

وأضاف مكتب النائب العام أن المتهمين وضعوا مخطط يمكنهم من إخراج 100 حاوية بحرية تحتوي على كميات كبيرة من الوقود عن طريق استعمال وثائق وضعت عليها أختام مقلدة.

وبين النائب العام أن المتهمين قدموا مستندات جمركية مزورة، أقروا فيها زورا أن البضاعة هي زيوت ميكانيكية مستعملة.

وأوضح مكتب النائب العام، أن المتهمين على علم أن كمية الزيوت أضيفت إلى الوقود بكميات ضئيلة، تحسبا لإجراء معاينة المواد المحملة، مشيرا إلى أن الحادثه الاجرامية تكررت منهم أكثر من مرة في أوقات ومواني مختلفة، تنفيذا للدافع الإجرامي ذاته.