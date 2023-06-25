ننشر جدول مواعيد رحلات الخطوط الجوية الليبية اليوم الاثنين 26 يونيو 2023م .

وقالت الخطوط الجوية الليبية، أن موعد إقلاع الرحلة القاصدة من بنغازي الى الاسكندرية رقم LN208 سيكون على تمام الساعة 10:30 صباحا بتاريخ الاثنين 26 يونيو 2023 .

وأشارت الى أن إقلاع رحلة العودة الاسكندرية الى بنغازي رقم LN209 سيكون على تمام الساعة 13:00 ظهرًا بتاريخ الاثنين 26 يونيو 2023 .

عليه يطلب منكم التواجد داخل المطار قبل موعد الرحلة بـ 3 ساعات.

جدول مواعيد رحلات الخطوط الجوية الليبية اليوم الاثنين 26 يونيو 2023م: