تغيير جديد.. المركزي يعلن أسعار العملات مقابل الدينار اليوم (الاثنين 26 يونيو 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاثنين 26 يونيو 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.809 دينار، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً.

وبلغ متوسط سعر صرف اليورو 5.2435 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1197 دينار، والدولار الكندي 3.6528 دينار ليبي، والليرة التركية 0.189 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.282 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3093 دينار، والدينار التونسي 1.5539 دينار، والدرهم المغربي 0.4816 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: