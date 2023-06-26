شاهد.. قرار حكومة الوحدة الوطنية بشأن تحديد عطلة عيد الاضحى المبارك في ليبيا 1444 هـ

أصدر رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية القرار رقم (275) لسنة 2023 م بشأن عطلة يوم الوقوف بعرفة وعيد الأضحى المبارك عام 2023 ميلادي / 1444 هجري.

وبحسب القرار يكون يوم الوقوف بعرفة وكذلك أول وثاني وثالث أيام عيد الاضحى المبارك للعام 2023 – 1444هـ أيام (الثلاثاء، الاربعاء، الخميس والجمعة) الموافق ( 27 – 28 – 29 -30 يونيو / 2023) عطلة رسمية في جميع المؤسسات والمرافق العامة.

وأستثنى القرار من ذلك المؤسسات والمرافق ذات الخدمات الانسانية والأمنية العاجلة مع حفظ حقوق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل عن تلك الايام وفقاً لأحكام المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 2010 م.