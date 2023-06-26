ارتفاع أسعار العملات مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الاثنين 26 يونيو 2023

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاثنين 26 يونيو 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك و بطاقات الدولار الامان و الدينيز مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 26 يونيو 2023م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

سعر الدولار في مصرف ليبيا المركزي

4.8211 د‫.‬ل – للبيع – 4.797 د.ل للشراء

▪️ الدولار 🇺🇲

ب5.1800 ~ 5.1750 دينار

▪️ اليورو 🇪🇺

ب5.5900 ~ 5.5500 دينار

▪️ الدينار التونسي 🇹🇳

1.64 دينار

▪️ الباوند = 6.50 دينار

▪️ تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲

ب 5.1900 ~ 5.1850 دينار

▪️ دولار حوالة دبي =

كاش دبي 5.21 🇦🇪

اليورو تركيا — البدل لصالح تركيا من 7 الي 8 قروش

▪️ الليرة التركية

0.24 دينار

▪️ الجنيه المصري

0.14 دينار

▪️ الدينار الاردني

7.31 دينار

▪️ فضة كسر ب2.55 ~2.85 دينار

▪️ كسر ذهب 18 ب236.00 دينار

▪️ الذهب المسبوك = ب240.00 للجرام

دولار بشيك الوحدة = 5.30 ~ 5.29 دينار

دولار بشيك التجارة والتنمية = 5.29 ~ 5.30 دينار

نسبة سحب البطاقات دولار = 4.90 % الدينيز

نسبة سحب بطاقات دولار = 3.40 %الامان