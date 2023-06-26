أسعار الذهب في ليبيا اليوم الاثنين 26 يونيو 2023

فيما يلي اخر تحديث لأسعار الذهب والفضة في العاصمة طرابلس (اليوم الاثنين) 26/06/2023م وتشمل الكسر والجديد والمستعمل و المسبوك:
سعر كسر الذهب اليوم :
▪️لما تبيع :
▪️كسر ذهب 18 ب236.00 دينار
▪️كسر ذهب 21 ب275.33 دينار
▪️كسر ذهب 22 ب288.44 دينار
▪️كسر ذهب 24 ب314.66 دينار
سعر الذهب المستعمل اليوم:
▪️ذهب مستعمل 18 – شراء
ب275 ~285 دينار
▪️ذهب مستعمل 21
ب320 ~335 دينار
سعر الذهب الجديد :
▪️ذهب جديد 18
ب320 ~340 دينار
▪️ذهب جديد 21
ب355 ~370 دينار
سعر الفضة اليوم:
▪️فضة كسر ب2.55 ~2.85 دينار
▪️لما بتشري :
▪️فضة جديدة :
▪️ب09 ~25 دينار على حسب العيار
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