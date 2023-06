قال رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي مرتضى كرانفيل إنّه في العام الماضي 2022 بلغت الصادرات التركية إلى ليبيا 2.4 مليار دولار.

واضاف كرانفيل في تصريح صحفي أنّه خلال الأربعة الأشهر الأولى من هذا العام بلغت الصادرات 758 مليون دولار رغم الزلزال الذي ضرب تركيا.

ولفت كرانفيل إلى أنّ المعرض التركي للصناعات الذي عقد مؤخرا في مدينة بنغازي حضره نحو 38 شركة و 65 رجل أعمال وأن هدفه تعزيز حجم التجارة التركية في ليبيا البالغ 15 مليار دولار.

وتابع كرانفيل أنّ رجال الأعمال الأتراك سيتمكنون من تحويل تجربتهم المتفوقة إلى استثمارات في المجالات التي تحتاجها ليبيا وبالتالي الإسهام في تنمية البلاد.

The post خلال الـ4 الأشهر الأولى لـ2022.. الصادرات التركية لليبيا تبلغ 758 مليون دولار appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا