خاص.. الإدارة المؤقتة لمصرف الاجماع تصدر بياناً حيال أوضاعه

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على بيان لجنة الإدارة المؤقتة والمدير العام لمصرف الاجماع العربي .

وتضمن البيان طمأنت الزبائن والمساهمين الكرام بشروع لجنة الإدارة المؤقتة والمدير العام لمصرف الاجماع العربي بناءً على قرار محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم (167) لسنة 2023م ، في ممارسة مهامها المناطة بها وفق صحيح القانون والقرارات النافذة .

وقال البيان؛ وفي الوقت الذي نعمل فيه جاهدين لحماية حقوق المودعين والمساهمين وزبائن المصرف في ظل تدني أداء المصرف نتيجة لتصرفات بعض الإدارات السابقة المتعاقبة يتطلب الأمر إحاطة المودعين والمساهمين وزبائن المصرف بضرورة دعم جهود الإدارة الجديدة للمصرف وتجديد الثقة والتعامل برشد مع فروع وادارات المصرف لإرساء قواعد مصرفية سليمة للرقي بعمل مصرف الاجماع العربي وجعله في صافٍ المصارف الليبية، ولا سيما في ظل مؤازرة مصرف ليبيا المركزي لمصرف الاجماع العربي .

كما نبهت الإدارة وأنذرت جميع المتسببين في المشاكل المالية التي ألحقت أضرار بالمصرف بضرورة جبر الضرر والمبادرة لتسوية جميع المخالفات والتجاوزات والعجوزات بشكل فوري هذا وسيتخذ أعضاء لجنة الإدارة والمدير العام التدابير القانونية الكفيلة بإسترجاع أموال المصرف ومحاسبة العابثين وملاحقتهم .

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