“الدبيبة” يبحث مع مبعوث فرنسا ملف إجراء الانتخابات والانفاق الحكومي

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الاثنين خلال لقاءه مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا “بول سولير” ملف إجراء الانتخابات في أقرب إطار زمني، مؤكدا حرص الحكومة على إنجاح الانتخابات المرتقبة، وسط حالة من الاستقرار الأمني، ووفق قوانين انتخابية عادلة ونزيهة.

وتطرق الطرفان، إلى ملف الإنفاق الحكومي، وفق مؤشراته خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث نوه الدبيبة إلى ضرورة استمرار التوزيع العادل للإنفاق على جميع المواطنين، مؤكدا أن ما يزيد عن 80% من الإنفاق يتم توجيهه بشكل مباشر ومتساوٍ إلى جميع المواطنين من مختلف مناطق البلاد.

من جانبه، “سولير” تحياتِ الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون”، مؤكدا دعم باريس لجهود الحكومة في إنجاح العملية الانتخابية وحرص فرنسا على استمرار التواصل مع الحكومة.

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