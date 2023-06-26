خاص.. فريق السيولة لصدى: تسليم قيمة تتجاوز 200 مليون إلى فروع المصارف في المناطق

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية عن تسليم 12 مليون إلى فروع شمال أفريقيا طرابلس وتتمثل في تاجوراء 4 مليون ، سوق الجمعة 2 مليون ، قصر الاخيار 3 مليون ، القربوللي 3 مليون ..

كما سلم إلى فروع شمال أفريقيا بالمنطقة الوسطى 12 مليون وتتمثل في الخمس 3 مليون ، مصراتة 3 مليون ، سوق الجين الأهلي 6 مليون .

كما تم تسليم فروع شمال أفريقيا طرابلس 8 مليون وتتمثل في ابوسليم 4 مليون ، وجنزور 4 مليون .

كما سلم الفريق 25 مليون إلى فروع الجمهورية ترهونة وتتمثل في ترهونة المدينة 10 مليون ، وترغلات 3 مليون ، الداوون 5 مليون ، وسوق الأحد 5 مليون ،سيدي الصيد 2 مليون .

كما تم تسليم فروع الجمهورية بمصراتة 15 مليون ،تتمثل في القربوللي 7 مليون ، والعلوص 6 مليون ، ميناء الخمس 2 مليون ، مع تسليم فروعه بجبل نفوسة 35 مليون وتتمثل في غريان 7 مليون ، القواسم 4 مليون ، الشقيقة 4 مليون، غريان الصيرفة الاسلامية 4 مليون، الأصابعة 4 مليون ، القلعة 4 مليون ، مزدة 2 مليون.، نسمة 3 مليون ، القريات 2 مليون ، الشويرف 2 مليون .

بالاضافة إلى تسليم فروع الجمهورية بالجنوب 10 مليون ، وتتمثل في أم الأرانب 2 مليون ، تراغن 2 مليون ، غدوة 1.5 مليون ، زويلة 1.5 مليون ، أوباري 3 مليون .

كما تم تسليم فروع الجمهورية بجبل نفوسة 15 مليون وتتمثل في الزنتان 4 مليون ، بدر 3 مليون ، الحوامد 2 مليون ، جادو مليون ، وإدارة فروع المنطقة 5 مليون .

وسلم الفريق أيضاً لفروع الجمهورية طرابلس 25 مليون وتتمثل في ميزران 2 مليون ، مطار طرابلس 2 مليون بحوث النفط 2 مليون ، المطار 2 مليون ، باب الجديد 3 مليون ، بحوث الطاقة 3 مليون ، الشط مليون ، مستشفى القلب 2 مليون ، الكريمية 2 مليون ، بالأشهر 2 مليون ، الحي الجامعي 2 مليون ، طريق السواني 2 مليون .

كما سلم فروع الصحاري بطرابلس 20 مليون ، وتتمثل في الرئيسي 2 مليون ، الرشيد 2 مليون ، السواني مليون ، المغاربة مليون ، حي الأندلس مليون ، المختار مليون ، أبو سليم مليون ، النهر مليون ، تاجوراء مليون ، قوز زنانة مليون ، بن عاشور مليون ، المهاري مليون ، باب المدينة مليون ، جنزور مليون ، سوق الجمعة مليون ، عين زارة مليون ، كورنتيا مليون ، السكة مليون .

كما سلم فريق السيولة 50 مليون إلى فروع التجاري الوطني وتتمثل في الرئيسي طرابلس 5 مليون ، الاستقلال 5 مليون ، الظهرة 5 مليون ، المدينة 5 مليون ، الميناء 3 مليون ، تاورغاء 3 مليون ، السواني 2 مليون ، العزيزية 2 مليون ، بني وليد 2 مليون ، ترهونة 2 مليون ، سوق الثلاثاء 2 مليون ، تاجوراء 3 مليون ، وكالة المستشفى 2 مليون ، المطار 2 مليون ، الاستثمارات 2 مليون ،التبغ 2 مليون ، المدار مليون ، اسبيعة 2 مليون .

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