انخفاض إنتاج النفط الخام الليبي إلى مليون و206 ألف برميل خلال الـ 24 ساعة الماضية

انخفض إنتاج النفط الخام الليبي اليوم الإثنين 26 يونيو 2023 إلى مليون و 206 ألف برميل، وبلغ إنتاج المكثفات 57 ألف برميل خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها، أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي، بلغ 676 مليون قدم مكعب، وبلغ استهلاك شركة الكهرباء 504 مليون قدم مكعب، و135 مليون قدم مكعب لمؤسسة النفط، 32 مليون قدم مكعب لمجمع الحديد والصلب، ومجموعة مصانع أخرى صغيرة، بينما تمت تغذية مصانع الإسمنت بمقدار 5 ملايين قدم.