“حماد وبن قدارة” يبحثان تطبيق قرار توزيع الثروة الوطنية والعوائد النفطية

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية “أسامة حماد” اليوم الإثنين، مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة” تطبيق قرار مجلس النواب رقم (49) بخصوص توزيع الثروة الوطنية، وتشكيل لجنة معنية بالخصوص تضم وزارة التخطيط والمالية والمصرف المركزي وهيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة.

كما تطرق اللقاء الى إزدياد معدلات إنتاج النفط وخطة المؤسسة لزيادتها وضرورة التوزيع العادل للثروة الوطنية على كامل المدن والمناطق الليبية لضمان حقوق المواطنين في العيش الكريم وتوفير الخدمات الأساسية والتعليم والصحة.

