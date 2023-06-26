اقتصاد

758 مليون دولار واردات ليبيا من تركيا خلال الـ4 أشهر الأولى من هذا العام

تم النشر منذُ 53 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

قال رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي مرتضى كرانفيل،  إنّه في العام الماضي 2022 بلغت الصادرات التركية إلى ليبيا 2.4 مليار دولار

واضاف كرانفيل أنّه خلال الأربعة الأشهر الأولى من هذا العام بلغت الصادرات 758 مليون دولار رغم الزلزال الذي ضرب تركيا.

ولفت إلى أنّ المعرض التركي للصناعات الذي عقد مؤخراً في مدينة بنغازي حضره نحو 38 شركة و 65 رجل أعمال وأن هدفه تعزيز حجم التجارة التركية في ليبيا البالغ 15 مليار دولار.

وتابع كرانفيل أنّ رجال الأعمال الأتراك سيتمكنون من تحويل تجربتهم المتفوقة إلى استثمارات في المجالات التي تحتاجها ليبيا، وهذا يسهم في تنمية البلاد.

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الوطن الليبية

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