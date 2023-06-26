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رئيس حكومة الوحدة الوطنية يفتتح طريق الظهرة

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

افتتح مساء الاثنين رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد عبد الحميد الدبيبة طريق الظهرة والممتدة من جزيرة شافكو الى محطة الركاب الظهرة بحضور عدد من الوزراء و عميد بلدية طرابلس المركز ورئيس شركة الخدمات وبعض أهالي المنطقة وسط تأمين من دوريات مديرية أمن طرابلس رفقة الأجهزة الأمنية الأخرى .

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