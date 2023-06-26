رئيس حكومة الوحدة الوطنية يفتتح طريق الظهرة

افتتح مساء الاثنين رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد عبد الحميد الدبيبة طريق الظهرة والممتدة من جزيرة شافكو الى محطة الركاب الظهرة بحضور عدد من الوزراء و عميد بلدية طرابلس المركز ورئيس شركة الخدمات وبعض أهالي المنطقة وسط تأمين من دوريات مديرية أمن طرابلس رفقة الأجهزة الأمنية الأخرى .
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