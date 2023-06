نيجيريا.. إلغاء دعم الوقود يُربك البلدان المجاورة

ألغت سلطات نيجيريا دعم الوقود في البلاد، مطلع الشهر الجاري، ومنذ ذلك الحين، تشهد السوق السوداء للمشتقات النفطية المعتمدة على منتجات أبوجا المهرّبة في كل من الكاميرون وبنين وتوغو، انهيارًا متواصلًا.

كما تصطف السيارات في طوابير طويلة على محطات الوقود الرسمية في تلك البلدان، نتيجةً لتساوي أسعارها مع السوق السوداء، منذ نقص الإمدادات القادمة من نيجيريا، بحسب ما نقل موقع “أفريكونا” الاقتصادي.

وعلى سبيل المثال، في مدينة (غاروا) التي تقع على بُعد 60 كيلومترًا مربعًا (37 ميلًا) شرق الحدود النيجيرية، بلغ سعر لتر البنزين 600 فرنك أفريقي (0.96 دولارًا أميركيًا)، مقابل 300 فرنك أفريقي (0.48 دولارًا أميركيًا)، قبل إلغاء دعم الوقود في نيجيريا، وفق أحد التجار.

وأضافت البائعة في السوق السوداء برفت ديودوني قائلةً: “الإمدادات أصبحت نادرة، ويتهمنا المستهلكون باستغلالهم بتلك الأسعار المرتفعة، التي كانت بسبب إلغاء دعم الوقود في نيجيريا”.

