تنويه جديد من مصرف الجمهورية بشأن ايداع مرتبات هذه الجهات

أصدر مصرف الجمهورية فرع ابوهادي الاثنين تنويهًا جديدًا بشأن المرتبات التي تم ايداعها في حسابات الزبائن، كالتالي :
شركة هاتف ليبيا شهر 6/2023
ديوان وزارة العمل والتاهيل المنطقة الجنوبية شهر 3/5/2023
شؤون التربية والتعليم سبها شهر 5/6/2023
مصلحة الطيران المدني طرابلس شهر 6/2023
ادارة المخابرة شهر 6/2023
الشركة العامة لخدمات المراكز الإدارية من شهر 8الى شهر 12/2020
الشركة العامة لخدمات المراكز الادارية شهر 1/2021
المنطقة العسكرية شهر 5/2023/اسم واحد
وزارة الدفاع شهر 1/2/3/2023 اسم واحد
وزارة الدفاع شهر 6/2023
القوات الخاصة شهر 6/2023
ديوان المحاسبة شهر 6/2023
جهاز الامن الداخلي شهر 6/2023
ادارة شؤون شهداء الوسطى شهر 6/2023
مراقبة التعليم الشويرف شهر 6/2023
قناة ليبيا الوطنية شهر 6/2023
ادارة المشاه شهر 6/2023
جامعة سرت شهر 5/2023 اسم واحد
اداره التجنيد شهر 6/2023
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