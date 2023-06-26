تنويه جديد من مصرف الجمهورية بشأن ايداع مرتبات هذه الجهات

أصدر مصرف الجمهورية فرع ابوهادي الاثنين تنويهًا جديدًا بشأن المرتبات التي تم ايداعها في حسابات الزبائن، كالتالي :

شركة هاتف ليبيا شهر 6/2023

ديوان وزارة العمل والتاهيل المنطقة الجنوبية شهر 3/5/2023

شؤون التربية والتعليم سبها شهر 5/6/2023

مصلحة الطيران المدني طرابلس شهر 6/2023

ادارة المخابرة شهر 6/2023

الشركة العامة لخدمات المراكز الإدارية من شهر 8الى شهر 12/2020

الشركة العامة لخدمات المراكز الادارية شهر 1/2021

المنطقة العسكرية شهر 5/2023/اسم واحد

وزارة الدفاع شهر 1/2/3/2023 اسم واحد

وزارة الدفاع شهر 6/2023

القوات الخاصة شهر 6/2023

ديوان المحاسبة شهر 6/2023

جهاز الامن الداخلي شهر 6/2023

ادارة شؤون شهداء الوسطى شهر 6/2023

مراقبة التعليم الشويرف شهر 6/2023

قناة ليبيا الوطنية شهر 6/2023

ادارة المشاه شهر 6/2023

جامعة سرت شهر 5/2023 اسم واحد

اداره التجنيد شهر 6/2023