تنويه هــام من مصرف الجمهورية بشأن منحة الطلبة لعدد من الجهات

نوه مصرف الجمهورية، الاثنين للسادة زبائن المصرف بإفادتكم بانه قد باشر فى شحن بطاقة منحة الطلبة بالكليات والمعاهد العليا التابعين لوزارة التعليم التقنى والفنى .
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