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تنويه هــام من مصرف الجمهورية بشأن منحة الطلبة لعدد من الجهات

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نوه مصرف الجمهورية، الاثنين للسادة زبائن المصرف بإفادتكم بانه قد باشر فى شحن بطاقة منحة الطلبة بالكليات والمعاهد العليا التابعين لوزارة التعليم التقنى والفنى .

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