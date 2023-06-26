خاص.. بالأرقام: الجمهورية يؤكد لصدى توفر السيولة النقدية بكافة فروعه

في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية قال مدير المكتب الإعلامي بمصرف الجمهورية “محمد سعيد” أن السيولة النقدية متوفرة في كافة فروع المصرف.

وأضاف سعيد أن السحب جاري أيضاً من جميع الصرافات الآلية الموجودة وذلك بسقف1000دينار يوميًا و5000 دينار أسبوعيًا و10.000شهريًا مع إمكانية سحب بطاقة إيفاء وبطاقة الطالب وبطاقة الصديق من داخل فروع المصرف الموزعة في كافة المدن والمناطق الليبية.

وبين إن سقف الشراء اليومي على نقاط البيع P.O.S لبطاقة الصديق (المحلية)إلى 8000 دينار يومياً وبأن العمل جاري بالمصرف يوم غداً الثلاثاء .

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