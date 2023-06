أسعار النفط ترتفع مدعومة بتوقعات قوية للطلب

ارتفعت أسعار النفط للمرة الأولى في 3 جلسات متتالية، في نهاية تعاملات يوم الاثنين، مع توقعات “أوبك” بزيادة الطلب على الخام على المدى البعيد، وذلك في محاولة لتعويض الخسائر التي لحقت بها خلال الأسبوع الماضي على خلفية مخاوف من نقص الإمدادات.

ويأتي ذلك بعد أن شهدت روسيا تمرد مرتزقة “فاغنر”، خلال عطلة نهاية الأسبوع؛ ما أثار مخاوف بشأن عدم الاستقرار السياسي في أحد أكبر منتجي النفط في العالم، بالإضافة إلى أنباء عن عزم السعودية تمديد الخفض الطوعي للإنتاج خلال أغسطس المقبل.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.5% إلى 74.18 دولار للبرميل، في حين صعدت عقود الخام الأميركي بنسبة 0.3% مسجلة 69.37 دولار للبرميل، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وقال هيثم الغيص الأمين العام لمنظمة “أبوك” إن المنظمة تتوقع بأن يشكل النفط 29% من إمدادات الطاقة مع زيادة حجم الاقتصاد العالمي إلى المثلين ووصول عدد سكان العالم عند 9.5 مليار.

كما توقعت المنظمة وصول مستويات الطلب العالمي على الخام عند 110 ملايين برميل يومياً بحلول 2045.

من جانبه صرح أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة “أرامكو” السعودية بأن أساسيات سوق النفط العالمية من المتوقع أن تظل قوية لبقية العام الحالي، بدعم من قوة الطلب من بلدان نامية خاصة الصين والهند.

في غضون ذلك، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قرار تمديد إجراءات الحكومة الروسية للتعامل مع سقف أسعار النفط والمنتجات النفطية الروسية الذي فرضته الدول الغربية حتى نهاية 2023

