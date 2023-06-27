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العمل تكشف عن نسبة صادمة لـ “الازدواج الوظيفي” في شركات الاتصالات وعدد من المصارف

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أعلنت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية عن نتائج مطابقة مخرجات الحملات التفتيشية التي استهدفت الازدواجية الوظيفية لموظفي الشركات التابعة للشركة الليبية القابضة للاتصالات والمعلوماتية، والمصارف التجارية ، وذلك في إطار تنظيم سوق العمل في ليبيا.

وأظهرت نتائج المطابقة التي نشرتها الوزارة يوم الاثنين نسب الازدواج الوظيفي في هذه المؤسسات ، حيت سجلت أعلى نسبة في الشركة الليبية للبريد والتقنية القابضة بـ (68) في المائة.

وبحسب النتائج يليها المصرف الاسلامي بنسبة (32) في المائة ، ومصرف اليقين بـ (27) في المائة ، ومصرف الأندالس بـ (26) في المائة .

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