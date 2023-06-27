العمل تكشف عن نسبة صادمة لـ “الازدواج الوظيفي” في شركات الاتصالات وعدد من المصارف

أعلنت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية عن نتائج مطابقة مخرجات الحملات التفتيشية التي استهدفت الازدواجية الوظيفية لموظفي الشركات التابعة للشركة الليبية القابضة للاتصالات والمعلوماتية، والمصارف التجارية ، وذلك في إطار تنظيم سوق العمل في ليبيا.

وأظهرت نتائج المطابقة التي نشرتها الوزارة يوم الاثنين نسب الازدواج الوظيفي في هذه المؤسسات ، حيت سجلت أعلى نسبة في الشركة الليبية للبريد والتقنية القابضة بـ (68) في المائة.

وبحسب النتائج يليها المصرف الاسلامي بنسبة (32) في المائة ، ومصرف اليقين بـ (27) في المائة ، ومصرف الأندالس بـ (26) في المائة .