ليبيا.. ازدهار اقتصادي في يوم الوقفة.. أجواء العيد حاضرة في مختلف الأسواق والمدن

تزدهر أسواق بيع المواشي والمأكولات الغذائية والخضروات والمخبوزات والحلويات اليوم في عموم ليبيا بمناسبة وقفة عرفات، وحلول عيد الأضحى الذي يحل غدا.

وتشهد معظم الأسواق الشعبية في مناطق البلاد الشرقية والغربية والجنوبية، نشاطا واضحا وازدحاما من قبل المواطنين في الشوارع، الذين يشترون احتياجاتهم للعيد.

وفتحت المصارف التجارية صباح اليوم أبوابها للزبائن على خلاف باقي المؤسسات العامة والخاصة المعطّلة بقرار رسمي من الحكومة، وذلك لتمكين المواطنين من سحب مدّخراتهم، لشراء احتياجات العيد.

ويعتبر عيد الأضحى في ليبيا موسم تزدهر فيه المشاريع الموسمية المرتبطة بالعيد والتي تشكل دخلا للشباب الليبيين، والتي من بينها بيع الأواني المنزلية وشحذ السكاكين ورواج مهنة بيع الفحم وغيرها من المهن.

ولعيد الأضحى قدسية خاصة عند الليبيين حيث لا تزال معظم العائلات بمختلف أعراقها وأماكن تواجدهافي البلاد الشاسعة، تحافظ على العادات والتقاليد المجتمعية، والتي تتشارك في جزء كبير من العادات.

