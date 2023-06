بمناسبة عيد الأضحى.. الجمهورية يفتح أبوابه أمام المواطنين خلال وقفة «عرفات»

أفاد مدير مكتب الإعلام بمصرف الجمهوية محمد سعيد باستمرار فروع المصرف في مختلف أرجاء البلاد اليوم وقفة عرفات، بتوزيع السيولة على كل الزبائن.

وأوضح سعيد لـ«عين ليبيا» أنّه يمكن لزبائن المصرف السحب من داخل المصرف بسقف مفتوح، وأنّ سقف الشراء بالبطاقات الإلكترونية يصل إلى 8000 آلاف.

وتابع سعيد أنّ السحب جاري أيضا من جميع الصرافات الآلية الموجودة وذلك بسقف 1000 دينار يوميًا و5000 دينار أسبوعيًا 10.000 شهريًا .

واضاف مدير مكتب الإعلام بمصرف الجمهورية أنّه لا داعي لوجود ازدحام أمام المصرف وفروعه وأنّ ساعات العمل بالمصرف لوقفة العيد اليوم مستمرة إلى عقب صلاة الظهر.

