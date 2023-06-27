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الكشف عن نتائج الازدواجية الوظيفية في المصارف التجارية وشركات الاتصالات

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أعلنت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية عن نتائج مطابقة مخرجات الحملات التفتيشية التي استهدفت الازدواجية الوظيفية لموظفي الشركات التابعة للشركة الليبية القابضة للاتصالات والمعلوماتية، والمصارف التجارية ، وذلك في إطار تنظيم سوق العمل في ليبيا.

وأظهرت نتائج المطابقة التي نشرتها نسب الازدواج الوظيفي في هذه المؤسسات، إلى 2148 موظف في المصارف التجارية و1092 في قطاع الاتصالات، حيث سجلت أعلى نسبة في الشركة الليبية للبريد والتقنية القابضة بـ %68% يليها المصرف الاسلامي بنسبة 32% ، ومصرف اليقين بـ (27) ومصرف الأندالس بـ (26) %.

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