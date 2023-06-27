مصلحة المطارات تدرس هيكلة مشروع الاستثمار في مطار معيتيقة

عقدت اللجنة المكلفة برئاسة مدير عام المحفظة طويلة المدى بمقر مصلحة المطارات ، إجتماع حضره رئيس مصلحة المطارات ورئيس لجنة إدارة هيئة سوق المال الليبي لمناقشة المقترح المعد من قبل اللجنة فيما يخص هيكلة مشروع الاستثمار وآليات التمويل لمطار معيتيقة الدولي ومراحل التنفيذ ومراجعة دراسة الجدوى الاقتصادية بعد إضافة التعديلات المطلوبة.

وأوصت اللجنة بأن يتم إضافة بعض التعديلات على مقترح مشروع الاستثمار في مطار معيتيقة، من بينها إضافة بعض المكونات الأساسية وإنشاء محفظة استثمارية وتوسيع قاعدة المشاركة في المشروع لتشمل المؤسسات العامة والشركات الخاصة والأفراد.