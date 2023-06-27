قبيل العيد.. ارتفاع غير مسبوق في أسعار الأضاحي لهذا العام في ليبيا

محمد ارتيمة / الأناضول

** الحكومة سعت إلى التخفيف من ارتفاع الأسعار

** قامت باستيراد أضاحي من إسبانيا

** الاستيراد لم ينجح بكبح جماح الأسعار

يستقبل الليبيون عيد الأضحى لهذا العام وسط ارتفاع لأسعار الأضاحي، ما جعل الكثيرين يشتكون من عجزهم عن أداء الشعيرة، رغم توفر السيولة النقدية وزيادة المرتبات للموظفين لهذا العام.

مطلع العام الجاري، نفذت حكومة الوحدة الوطنية الليبية قرار زيادة المرتبات، وفق جدول موحد، فزادت مرتبات القطاع الحكومي من 120 دولاراً إلى 300 دولار.

بيد أن أسعار الأضاحي لهذا العام، شهدت ارتفاعا غير مسبوق؛ إذ تجاوز بعضها سقف 800 دولار للأضحية، وهو ما أثقل كاهل المواطن، رغم استيراد الحكومة لشحنات أغنام من إسبانيا.

ووفق مراسل الأناضول، فإن الأسعار تصل حتى 900 دولار، فيما يبلغ سعر الأضحية المتوسطة نحو 450 دولار داخل أسواق طرابلس.

يقول مجدي الفقي، وهو مواطن يعمل في المركز القومي للدراسات والبحوث العلمية: “جئت إلى السوق ثلاث مرات بهدف شراء أضحية، لكن الأسعار مبالغ فيها هذا العام وهناك غلاء”.

وأضاف الفقي في حديث مع الأناضول: “وصل سعر الخروف الواحد 4 آلاف دينار (800 دولار) وهذا أمر لا يحتمل.. فالناس لا تستطيع توفير أضحية بهذا السعر”

واستدرك قائلا: “لكن اليوم اشترينا أضحية بقدر المستطاع من السيولة النقدية المتاحة بين أيدينا”.

بدوره، قال حسين عبد الله وهو مربي غنم: “الأسعار ليست في متناول الجميع، ومربي الغنم معه حق في زيادة السعر، لأن أسعار الأعلاف والعمالة مرتفعة وكذلك إيجار السيارات”.

وأضاف في حديث مع الأناضول: “الذين يعتمدون على المرتبات فقط، قد لا يستطيعون شراء أضحية”.

وحول استيراد ليبيا لأضاحي العيد من إسبانيا، قال عبد الله: “لو كانت الأعلاف مدعومة من الدولة لكنا اكتفينا بالإنتاج المحلي، لأن تشجيع الإنتاج المحلي أفضل من استيراد الأضاحي”.

وفي 18 يونيو/ حزيران الجاري، وصلت أول شحنة أضاحي مستوردة بنحو 7 آلاف رأس غنم، قادمة من إسبانيا إلى ميناء طرابلس.

وسيكون الأربعاء المقبل أول أيام عيد الأضحى في ليبيا، بعد ثبوت رؤية هلال ذي الحجة‎، وفق ما أعلنته دار الإفتاء الليبية، في 18 يونيو الجاري.

وسجلت أسعار اللحوم في ليبيا ارتفاعا كبيرا خلال الأشهر الستة الماضية، وواصلت ارتفاعها خلال شهر رمضان الماضي، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الأعلاف.

وتقول إحصاءات العام الماضي لوزارة الزراعة الليبية، أوردت تفاصيلها هذا الأسبوع وكالة الأنباء الليبية، إن البلاد تستهلك ما بين مليون ومليون ومئتي ألف رأس من الأغنام خلال فترة عيد الأضحى.