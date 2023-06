شركة الخليج العربي تعلن إضافة أكثر من ألف برميل يوميا لإنتاجها

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط، الانتهاء من عمليات التسجيلات والتنقيب والمعالجة على البئر “Natural Flow” من خلال معدات اختبار الإنتاجية، وفق ما نشرته عبر صفحتها بفيسبوك.

وأضافت الشركة أن الاختبارات أثبتت إضافة ألف و143 برميل نفط يوميا، مؤكدة عدم وجود أي كميات مياه مصاحبة عند خانق “32/64”.

وذكرت الشركة أنها انتهت من حفر البئر النفطي “K09-51” الذي يقع حقل النافورة النفطي والذي بدأت الأعمال فيه شهر مارس الماضي.

وأوضحت الشركة أنها وفرت المعدات اللازمة والضرورية لوضع البئر على الإنتاج من معدات جوفية وسطحية وتحريك حفارة الصيانة لإكمال الاختبارات وبدء الانتاج خلال الشهر الجاري.

وأشارت الشركة إلى تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لرفع الإنتاج وبذل المزيد من الجهد للاستفادة من الأسعار الحالية للنفط الخام.

المصدر: شركة الخليج العربي للنفط

