ارتفاعات طفيفة في أسعار الذهب اليوم والأسواق تنتظر البيانات الاقتصادية

لا تزال البنوك المركزية حول العالم تواجه ازمة في ارتفاع معدلات التضخم وتواصل معركتها باتباع سياسة متشددة للخفض من ارتفاع التضخم والوصول به الي مستوى ،2%، ولا تشجع هذه السياسة النقدية المتشددة ورفعهم لأسعار الفائدة الاتجاه نحو الذهب ، والبيانات الاقتصادية التي ستصدر اليوم ستبين الوضع الاقتصادي لكل من الصين وامريكا وسيكون لها تأثير على حركة سعر أوقية الذهب .

وبداية تعاملات اليوم ارتفع الذهب قليلا بنسبة %0.04 حتى هذا الخبر ووصلت سعر الاوقية إلى 1924 دولار وافتتح السعر على 1932.150 دولار والسيناريو الإيجابي المتوقع لحركة اتجاه الذهب إذا نجحت الأسعار في الوصول إلى مستوى 1928/1933 دولار والثبات فوقها فهذا يعطي إشارة إلي ان السعر سيرتفع ويصل إلى مستوى 193671938 دولار ، أما في الحالة السلبية المتوقع هو إذا فشلت الأسعار في الوصول واختراق مستوى 1928 دولار فالمستوى القادم سيكون عند 1910 دولار ومن ثم إلى 1890 دولار .

وعلى الصعيد المحلي لا زالت أسعار الذهب مستقرة ، ولا يزال سعر كسر الذهب عيار 18 يتداول عند 237 دينار للجرام، وبالنسبة لحركة السعر المتوقعة فهى تنطبق عليها نفس احتمالات انخفاض وارتفاع الاوقية في البورصات العالمية، ففي الحالة الإيجابية للذهب سيرتفع كسر الجرام إلى مستوى 240/239 دينار ، وفي الحالة السلبية وانخفضت الاوقية فسوف ينخفض جرام الكسر إلى 234/232 دينار للجرام .