النفط يترقب صدور بيانات المخزونات الأمريكية

انخفضت أسعار النفط قبل صدور بيانات اقتصادية من أمريكا واهمها مخزون النفط الأمريكي الخام من قبل إدارة معلومات الطاقة الحكومية، ووصل سعر برميل النفط إلى 73.40 دولار منخفضاً بنسبة تتجاوز 1.2%.

والبيانات الاقتصادية ستقلب حركة الأسعار خلال الفترة القادمة وستوضح مدى قوة إقبال المستهلك الأمريكي على الوقود خاصة في الصيف الذي يزيد فيه معدل القيادة ففي حالة كانت البيانات الإيجابية فسوف يرتفع النفط إلى مستوى 75 دولار للبرميل، وإذا فوقها فسنرى مزيد من الصعود لأسعار النفط إلى مستوى 77/80 دولار، أما إذا جاءت البيانات مخالفة لتوقعات السوق فهذا سيؤدي إلى من مزيد من الانخفاض في سعر برميل النفط ويصل إلى مستويات 72/67 دولار للبرميل .