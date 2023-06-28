بن قدارة يقدم استقالته واتجاة لتكليف هذه الشخصية لرئاسة مؤسسة النفط

أفاد مصدر من حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الاربعاء أن رئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدارة يدم استقالته بعد زيارته لاسامة حماد رئيس وزراء الحكومة الموازية.

وأشار المصدر بحسب ليبيا برس، أن هناك محاولات من مقربين من رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة لثني رئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدارة عن هذه الاستقالة.

وأشار المصدر الى أن الدبيبة سيكلف المهندس حسين صفار عضو مجلس ادارة المؤسسة كرئيس مؤقت لها في حال إصرار بن قدارة على استقالته.

وبحسب المصدر فأن بن قدارة استقال بعد تأكده من عزم أبناء حفتر على إغلاق الحقول النفطية الواقعة تحت سيطرتهم وإيقاف استخراج وتصدير النفط.

الحكومة الليبية تهدد

هددت الحكومة المكلفة من البرلمان في ليبيا، الأربعاء، بإيقاف إنتاج وتصدير النفط في حال عدم تمكين حارس قضائي، تعمل على تعيينه على حسابات المؤسسة الوطنية للنفط بالمصرف الليبي الخارجي، من مباشرة مهامه.

وقالت الحكومة الليبية، في بيان، إن رئيس الحكومة أسامة حماد اجتمع مع رئيس المؤسسة فرحات بن قدارة للاتفاق على آلية دقيقة تضمن التوزيع العادل لإيرادات مبيعات النفط والغاز، مشيرة إلى أنها أبلغت فرحات رسمياً ومباشرة بإمكانية تعيين حارس قضائي على حسابات المؤسسة.

وأضافت الحكومة أنها حصلت على أحكام قضائية تمكنها من المحافظة على إيرادات تصدير النفط والغاز، وأصبح بإمكانها وبالقانون تكليف حارس قضائي على حسابات المؤسسة.

وجاء في البيان: “تهيب الحكومة الليبية بأنه في حال عدم تمكين الحارس القضائي من مباشرة مهامه لدى المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف الليبي الخارجي، فإن إيقاف إنتاج وتصدير النفط سيكون الخيار الأخير، حتى يعتدل ميزان الحق وتعود الأمور إلى نصابها”.