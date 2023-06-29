خبير يحذر من تخزين اللحمة في الأكياس العادية .. وهذه افضل طريقة لتجميدها

حذر الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية من استخدام الأكياس العادية لتخزين اللحمة في الفريزر.

وقال شمس فى تصريحات خاصة لصدى البلد، يفضل عدم استخدام الأكياس العادية لتخزين اللحمة في الفريزر، لأنها غير مصممة لتحمل درجات الحرارة المنخفضة في الفريزر، مما يؤدي إلى تعرض اللحمة للجفاف والتلف وفقدان الجودة.

بدلاً من ذلك، يجب استخدام أكياس خاصة للتجميد والمتوفرة في الأسواق، والتي تكون مصممة خصيصًا لتحمل درجات الحرارة المنخفضة في الفريزر، وتحافظ على اللحمة من التلف والجفاف والإفساد. كما يجب التأكد من إغلاق الأكياس جيدًا لمنع دخول الهواء إليها وتعرض اللحمة للأكسدة وتدهور الجودة.

إليك خطوات عامة لتجميد اللحمة بشكل صحيح في الأكياس الخاصة:

1- قطع اللحمة إلى أحجام مناسبة للاستخدام المستقبلي.

2- قم بتغليف اللحمة بإحكام في الأكياس الخاصة المصممة للتجميد، وحاول إزالة الهواء من الأكياس قدر الإمكان.

3- ضع الأكياس في درجة حرارة الفريزر العميقة، وتأكد من عدم تكديس الأكياس بشكل كبير، حتى لا يتم تشكيل طبقة سميكة من الثلج حول اللحمة.

4- يمكن وضع التواريخ على الأكياس لمعرفة موعد تجميدها.

5- عند الاستخدام المستقبلي، قم بوضع اللحمة في الثلاجة للسماح لها بالذوبان بشكل تدريجي، ويفضل استخدام اللحمة المجمدة خلال 6-12 شهرًا من تاريخ التجميد للحصول على أفضل جودة.

من المهم التأكد من إزالة الهواء من الأكياس بشكل كامل لتجنب تكوين الجليد والتأكد من إغلاقها بإحكام لمنع دخول الهواء والحفاظ على جودة اللحمة.