الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على مجموعة فاغـنر في إفريقيا

كشفت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء عن عقوبات جديدة على مجموعة فاغنر، بهدف تعطيل أنشطة تعدين الذهب في إفريقيا ، بعد أيام من إطلاق مؤسس مجموعة المرتزقة تمردًا قصير الأمد في روسيا.

تم التخطيط للإجراءات ضد فاغنر سابقًا ولكن تم تعليقها لفترة وجيزة ، حيث سعى المسؤولون الأمريكيون إلى تجنب الظهور بمظهر تفضيل جانب في صراع على السلطة بين رئيس المرتزقة ، يفغيني بريغوزين ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان إي نيلسون في بيان: “تمول مجموعة فاغنر عملياتها جزئيًا من خلال استغلال الموارد الطبيعية في دول مثل جمهورية إفريقيا الوسطى ومالي”.

وأضاف: “ستواصل الولايات المتحدة استهداف مصادر إيرادات مجموعة فاغنر للحد من توسعها وأعمال العنف في إفريقيا وأوكرانيا وفي أي مكان آخر”.

وتأتي العقوبات في نفس اليوم الذي وصل فيه بريغوجين إلى بيلاروسيا كجزء من صفقة تفاوض عليها الرئيس ألكسندر لوكاشينكو مع بوتين لنزع فتيل التوترات. قال لوكاشينكو إنه عرض على فاجنر قاعدة عسكرية مهجورة لإقامة معسكر.

قوات فاغنر يقاتلون جنبًا إلى جنب مع القوات الروسية في ساحات القتال في سوريا ، كجماعة قائمة بذاتها في ليبيا ، ويشاركون في النزاعات الحالية في السودان ومالي وجمهورية إفريقيا الوسطى.

تستهدف العقوبات ميداس ريسورسز ، التي تدير مناجم في جمهورية أفريقيا الوسطى ، وشركة ديامفيل ، وهي شركة مشتريات للذهب والألماس في البلاد – وكلاهما قالت الولايات المتحدة إن بريغوزين يسيطر عليهما.

أبلغ موقع ميدل إيست آي سابقًا عن مذابح ارتكبها مقاتلو فاجنر حول مناجم الذهب في جمهورية إفريقيا الوسطى. كما اتهمت الولايات المتحدة المجموعة بسرقة ما قيمته مليارات الدولارات من الذهب من السودان ، وزُعم أن الكثير منه يشق طريقه إلى الإمارات.

استهدفت عقوبات يوم الثلاثاء شركة Industrial Resources General Trading التي تتخذ من دبي مقراً لها – والتي اتهمتها الولايات المتحدة بالتعامل مع الشؤون المالية لتعاملات بريغوزين مع ديامفيل.

يُعتقد أن الإمارات العربية المتحدة ساعدت في تمويل عمليات فاغنر في ليبيا. كانت الدولة الواقعة في شمال إفريقيا نقطة انطلاق لعمليات فاغنر في جميع أنحاء القارة. تقوم قوات فاجنر هناك بتشغيل أنظمة دفاع جوي للدفاع عن الأراضي التي يسيطر عليها قائد قوات الجيش الوطني خليفة حفتر ، في ليبيا.

ساعد فاغنر موسكو على تعزيز أهداف سياستها الخارجية في النقاط الساخنة مثل ليبيا بغطاء الإنكار. ستحل المجموعة في النهاية محل الوجود العسكري الروسي التقليدي في ليبيا ، والذي كشف موقع ميدل إيست آي سابقًا أنه تم تسهيله من قبل المسؤولين العسكريين الروس المتمركزين في المملكة العربية السعودية.

خلقت تداعيات بريغوزين الرائعة مع بوتين حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل فاغنر. وتكهن بعض المحللين بأن بوتين قد يطلب من رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان “تضييق الخناق” على الشبكات المالية للجماعات.

ينتظر مراقبو فاغنر الآخرون لمعرفة ما إذا كان المرتزقة في النقاط الساخنة في إفريقيا والشرق الأوسط ينفصلون تمامًا عن المجموعة.

قال كيريل سيمينوف ، الخبير غير المقيم في مجلس الشؤون الدولية الروسي ، لموقع ميدل إيست آي سابقًا: “قد تتحول فروع فاغنر في إفريقيا إلى هياكل مرتزقة لا يمكن السيطرة عليها تمامًا ، وستقوم هي نفسها ببناء علاقات مع الحكومات المحلية دون اعتبار لموسكو”.

المصدر: crucibleinstitute