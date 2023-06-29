شركة الخدمات العامة: على المواطنين مساعدتنا بوضع القمامة في مكانها الصحيح

ليبيا – أوضح مدير مكتب الإعلام بشركة الخدمات العامة عبد الفتاح الغضبان خطة شركة الخدمات العامة لجمع المخلفات والقمامة من مخلفات عيد الأضحى والأضاحي.

الغضبان قال في تصريح لقناة “فبراير” أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إن شركة الخدمات العامة قبل 4 أيام من عيد الاضحى نوهت على أماكن تجمع القمامة وصناديق القمامة في كل بلدية.

وبيّن أن الصناديق مقسمة على حسب كل بلدية في كل شارع رئيسي وفرعي لتجميع القمامة وفي أول يوم العيد انطلقت جميع السيارات والآليات والعمال لجمع القمامة من شوارع طرابلس.

وأشار إلى أن أماكن تجميع القمامة تم تحديدها ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة ويمكن الاطلاع عليها، داعيًا المواطنين إلى مساعدتهم للحفاظ على المدينة ووضع القمامة في مكانها الصحيح.