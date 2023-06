ناقشت مصلحة الجوازات والجنسية اليوم الخميس خلال اجتماع مع وزارة الخارجية لجنة إدارة شركة البريد والاتصالات القابضة،

لمناقشة تنظيم حصول الأجانب على التأشيرات عبر القنصليات والسفارات الليبية بالخارج.

حيث تم خلال الاجتماع على إطلاق منظومة إلكترونية لتقديم التأشيرة تُصمَّم وفق مقترح مصلحة الجوازات، وعلى مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الجوازات بشأن أسعار منح التأشيرة والجهة المانحة.

وقدمت مصلحة الجوازات، عرضا ضوئيا يوضح آلية منح التأشيرات للأجانب سابقا، ونتائج اجتماعها الأول مع الخارجية، وبشأن وضع آلية عملية وإدخال التقنية لمنح التأشيرات وتنظيمها.

كما جرى الاتفاق على أن تكون بعثات ليبيا بالخارج، سواء أكانت سفارات أم قنصليات، هي الجهة الوحيدة المخولة بتسلّم المستندات ورقيا أو إلكترونيا ومنح التأشيرة وفق الضوابط والشروط التي يجري التنسيق فيها بين وزارة الخارجية ومصلحة الجوازات، مع ضرورة إطلاق المنظومة الإلكترونية لتسهيل الإجراءات للمتقدمين والجهات ذات العلاقة.

وضم الاجتماع كل من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ونائب مدير مصلحة الجوازات والجنسية، ورئيس لجنة إدارة شركة البريد والاتصالات القابضة، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعدد من مديري الإدارات بديوان المحاسبة ومصلحة الجوازات والجنسية.

The post الخارجية والجوازات والاتصالات يتفقون على إطلاق منظومة إلكترونية لمنح التأشيرة للأجانب appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا