أغلقت أسعار النفط على ارتفاع، الجمعة، لكنها سجلت رابع خسارة فصلية ‏على التوالي، حيث يخشى المستثمرون من أن يؤدي تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي ‏إلى تراجع الطلب على الوقود.‏

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أغسطس والتي انتهت أمس الجمعة ‏‏56 سنتا، أو 0.8%، إلى 74.90 دولار عند التسوية، وفي الأشهر الثلاثة المنتهية ‏في نهاية يونيو انتهى العقد منخفضاً 6%، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 78 سنتا أو 1.1% إلى 70.64 ‏دولار للبرميل عند التسوية، وسجل ثاني تراجع ربع سنوي على التوالي، بانخفاض ‏‏6.5 بالمئة تقريبا في الأشهر الثلاثة الأخيرة.، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وحقق خام برنت مكاسب أسبوعية وشهرية بنحو 1.4% و3.2% على التوالي، لكنه سجل خسائر بنحو 5.7% خلال الربع الثاني من 2023، في حين حقق خام غرب تكساس الوسيط مكاسب أسبوعية وشهرية بنسبة 2.1% و3.8% على الترتيب، لكنه سجل خسائر فصلية 6.7%.

وتأثرت الأسواق في الأشهر القليلة الماضية بضغوط التضخم وارتفاع أسعار الفائدة ‏في الاقتصادات الرئيسية وانتعاش أبطأ من المتوقع في التصنيع والاستهلاك ‏الصيني.‏

وأظهر مسح لوكالة “رويترز” شمل 37 اقتصادياً ومحللاً أن أسعار النفط ستجد صعوبة في ‏اكتساب قوة دافعة هذا العام مع استمرار الرياح غير المواتية في الاقتصاد العالمي.‏

The post النفط يُسجل خسائر فصلية للمرة الرابعة على التوالي appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا