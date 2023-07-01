النفط يُسجل خسائر فصلية للمرة الرابعة على التوالي

أغلقت أسعار النفط على ارتفاع، الجمعة، لكنها سجلت رابع خسارة فصلية على التوالي، حيث يخشى المستثمرون من أن يؤدي تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي إلى تراجع الطلب على الوقود.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أغسطس والتي انتهت أمس الجمعة 56 سنتا، أو 0.8%، إلى 74.90 دولار عند التسوية، وفي الأشهر الثلاثة المنتهية في نهاية يونيو انتهى العقد منخفضاً 6%، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 78 سنتا أو 1.1% إلى 70.64 دولار للبرميل عند التسوية، وسجل ثاني تراجع ربع سنوي على التوالي، بانخفاض 6.5 بالمئة تقريبا في الأشهر الثلاثة الأخيرة.، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.
وحقق خام برنت مكاسب أسبوعية وشهرية بنحو 1.4% و3.2% على التوالي، لكنه سجل خسائر بنحو 5.7% خلال الربع الثاني من 2023، في حين حقق خام غرب تكساس الوسيط مكاسب أسبوعية وشهرية بنسبة 2.1% و3.8% على الترتيب، لكنه سجل خسائر فصلية 6.7%.
وتأثرت الأسواق في الأشهر القليلة الماضية بضغوط التضخم وارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات الرئيسية وانتعاش أبطأ من المتوقع في التصنيع والاستهلاك الصيني.
وأظهر مسح لوكالة “رويترز” شمل 37 اقتصادياً ومحللاً أن أسعار النفط ستجد صعوبة في اكتساب قوة دافعة هذا العام مع استمرار الرياح غير المواتية في الاقتصاد العالمي.
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