8 يوليو بدء مغادرة الحجاج للأراضي المقدسة وعودتهم إلى أرض الوطن

حددت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة الـ8 من يوليو الجاري موعدا لعودة حجاج بيت الله الحرام إلى ليبيا بعد إتمام مناسكهم.

وقال نائب رئيس الهيئة “صبري البوعيشي” في تصريح خاص للأحرار، السبت، إن عودة الحجاج ستكون بمعدل 3 رحلات يوميا إلى مطارات بنينا ومصراتة ومعيتيقة.

وأشار البوعيشي إلى أن ما يقارب 6 آلاف حاج من المتعجلين عادوا إلى الفنادق المخصصة بمكة المكرمة تجهيزا لنقلهم إلى المدينة المنورة ومن ثم المغادرة إلى البلاد، لافتا في الوقت ذاته إلى استكمال تفويج أكثر من 1500 حاج آخرين للالتحاق بفوج المتعجلين، على أن تنطلق رحلة الزيارة إلى المدينة وفق “البوعيشي” في 17 من ذي الحجة.

وكان 7800 حاج ليبي قد أدوا مناسك الحج ضمن حصة ليبيا من الحجيج للموسم 2023 من مختلف المدن والمناطق في البلاد.

