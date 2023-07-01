خاص.. “صدى” تتحصل حصرياً على مقترحات أربعة مقترحات لاستبدال دعم المحروقات المقدمة إلى الدبيبة

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مقترحات الدعم المقدمة من وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية إلى رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة

وتتمثل في أربعة بدائل وهي البديل النقدي 888.6 دينار لكل مواطن شهرياً ، والبديل الثاني توفير شبكة الأمن الاجتماعي وتوفير منحة للعاطلين عن العمل و832 دينار لكل فرد سنويا.

والبديل الثالث استبدال الدعم بشكل تدريجي ودفع مقابل للمواطنين وتتحمل الدولة 6.677 مليار ، والبديل الرابع استبدال الدعم بشكل تدريجي ويكون سعر المحروقات 0.5 دينار للتر وتعويض المواطن ب427 دينار مع تحميل الدولة 8.816 مليار .

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