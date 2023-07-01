حوصلة وتفاصيل جديدة يقدمها مصرف الأمان حيال خدماته

صرح مدير إدارة التطوير بمصرف الأمان “يوسف التركمان” لقناة فرنسا 24، أن مصرف الأمان يعد في المركز الاول بين المصارف الخاصة نظرًا لزيادة البنود، الأصول والخصوم التي سجلتها الميزانية.

وقال أن المصرف ومنذ بداية تأسيسه سنة 2003، قد ارتفع رأس مال فيه من ثلاثة مليون دينار الى ثلاثة مائة مليون دينار ، أي أنه تضاعف مائة مرة خلال عقدين من الزمن.

كما وضعت الإدارة العُليا للمصرف، منذ تأسيسه برنامج عمل لتحقيق أهدافه، والتي كانت عبارة عن أربعة محاور, أولها الانتشار الجغرافي للمصرف، في كافة المناطق الليبية شمالها وشرقها وغربها وجنوبها، حيث سُجل عدد الفروع والوكالات العاملة إلى عدد 40 فرع ووكالة.

وكذلك الاهتمام بتكوين كوادر وظيفية مؤهلة ومدربة وقادرة على تقديم الخدمات المصرفية، وتحديث المنظومات لتقديم خدمات للمواطنين سهلة وميسرة ، مع الالتزام بمنشورات مصرف ليبيا المركزي، وكل مايرد فيها من تعليمات.

وأشار التركمان في سياق آخر إلى أن شريحة المواطنين الذين يتعاملون مع المصرف بفتح حسابات جارية، بلغت مليون ونصف حساب جاري حتى هذا التاريخ.

كما أصدر المصرف عدد مليون ومائتي الف، بطاقة من شركتي فيزا وماستر كارد.

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