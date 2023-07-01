“العريبي” يستنكر تصريحات السفير الأمريكي لدى ليبيا بشأن النفط الليبي

أصدر رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس النواب الليبي “عيسى العريبي” بيان استنكر فيه تصريح السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، بشأن النفط الليبي، معتبرًا ذلك تدخلًا سافرًا في الشؤون الداخلية للبلاد.

وأوضح البيان أن السفير الأمريكي يعبّر عن اهتمامه بتدفق النفط والغاز فقط، دون أن يأخذ في الاعتبار معاناة سكان برقة وفزان وبعض مناطق طرابلس، كما لا يركز على مستوى الفساد الحكومي.

كما أكد البيان أن قرار إغلاق النفط هو قرار ليبي، ورفض أي تدخل في هذه القضية، مؤكدًا على أهمية توزيع الثروة بشكل عادل بين جميع الليبيين.

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