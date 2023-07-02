خاص.. “الشحومي” يقدم حوصلة لصدى حيال بدائل دعم المحروقات .. ويوضح الأنسب

ووفق قوله: تغير سعر الوقود إلى 50 درهم سيكون مغري جداً ، لقضايا التهريب ، والفساد الموجود الٱن، ربما القضاء عليها يكون بتوحيد الأسعار ، وتكون مثل الأسعار العالمية الموجودة فى السوق العالمي ، والموجودة في البديل الأول النقدي ، ولكن أيضاً تحتاج إلى معالجة فى إطار شبطة أمان اجتماعي شفافة، وعادلة ، لكل الليبيين ، ولكن هناك تحديات كثيرة تتعلق بحصر المستحقين ، وتوزيع الدعم على كل الليبيين و التي يحتاج إلى بناء شبكة أمان إجتماعي ، وقد يكون التحول الشامل النقدي مع اطلاق مشروع لشبكة آمان اجتماعي تؤسس على الدخل الشامل للفرد ودعمه لمن يقل دخله عن الحد الأدنى والذي أيضاً يحتاج إلى دراسة ومراجعة في ضوء مفهوم تحرير الاقتصاد والأسعار ، تحدد من هم المستحقين ، وأيضاً يجب أن تكون الدراسة أكثر عمق ،أن تدرس تأثيرات تعديل أسعار الوقود فى مستوياتها ،سواء كانت على النقل الجوي، أو النقل البري، وتأثيرتها أيضاً على حالة التضخم في الاقتصاد، في كل بديل من هذه البدائل المطروحة، وأن لا يتم بناء مشروع التحول للدعم الوقود النقدي إلى مجرد خلاصات وتوصيات بسيطة جداً ، تحتاج الكثير من الجهد ،لتصبح أكثر وضوحاً، وترسم على ضوئها سياسة مستقرة وثابتة ، تعالج موضوع الدعم بشكل شامل في اطار بناء منظومة وشبكة الأمان الاجتماعي وترسيخ مفهوم الدخل الشامل للمواطن .

لاشك أنه في ظل الظروف الموجودة بها ليبيا وإذا كانت الحكومة ستقوم بتطبيق التحول إلى الدعم النقدي فمن وجهة نظري أن البديل النقدي الشامل هو الأنسب و الأقرب مرحلياً ، فى ظل الظروف الموجودة ، ولكن صحيح مع تهالك أنظمة المعلومات والبيانات، وضعفها و الإحصائيات وقلة التأكد من عدد السكان ، وبيانات الحكومة المرتبكة ربما نذهب للبديل النقدي الشامل بشكل عام ومع تحرير الأسعار بالكامل ، قد يكون يتلافي الكثير من الفساد الحاصل الآن في ملف الوقود ولكنه قد تكون، والصعوبات ، والمشاكل الموجودة ، ومع الوقت نحتاج إلى أن نقلص هذا الأمر ونضعه فى إطار شبكة أمان إجتماعي تعد لها قواعدها وتؤسس بشكل سليم وقانوني يخدم الجميع بشكل مستقر وثابت ويكون هذا الدعم يذهب فقط لمستحقين لهذه الشبكة .

نحتاج إلى كثير من الحوار و النقاش ، وليس فقط تقدم ورقة تحتاج إلى اعادة تجديد وإعادة بناء ، تحتاج أن يساهم فيها الكثير من الخبراء والمهتمين لرسم سياسة واضحة وشفافة ، تعالج مسألة الوقود ، ودعم الوقود بالكامل في ليبيا في اطار بناء شبكة الآمان الاجتماعي وتعزيز الحرية الاقتصادية وترسيخ مفاهيم العدالة بين جميع الأطراف الاقتصادية سواء العامة أو الخاصة وأن يراعي الفئات الهشة بالمجتمع في ظل مفاهيم الدخل الشامل والذي يرفع مقدرة الأفراد ويحسن قدرتهم على الانفاق والعيش بكرامة.

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