حفتر يصدر تعليمات جديدة لمصلحة الطيران المدني في ليبيا

أعلن الجيش الليبي، اليوم الأحد، إصدار تعليمات إلى مصلحة الطيران المدني في ليبيا بفتح مطار الأبرق شمال ليبيا، والبدء في تسيير الرحلات الداخلية والدولية من خلاله.

وأضاف الجيش الليبي في بيان اليوم الأحد، أن القرار يهدف لرفع المعاناة وتخفيف الأعباء على المواطنين في المنطقة الشرقية، وفقًا للتعليمات التي أصدرها قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.

وأوضح حفتر قائلا: قررنا فتح مطار الأبرق شمال ليبيا والبدء في تسيير الرحلات الداخلية والدولية من خلاله.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام ليبية، فقد أصدر القائد العام للقوات المُسلحة الليبية المُشير أركان حرب خليفة حفتر تعليماته إلى مصلحة الطيران المدني بفتح مطار الأبرق والبدء في تسيير الرحلات الداخلية والدولية من خلاله، وجاء ذلك في إطار سياسية حفتر في تخفيف المعاناة على الليبين وتيسير حياتهم.