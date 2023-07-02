القبض على موظفة سـرقت جهازي الصدمات الكهربائية والضغط من مستشفى

أعلنت مديرية أمن صبراتة، إلقاء القبض على موظفة بمستشفى صبراتة، لسرقة أجهزة طبية من قسم الإسعاف.

وأوضحت مديرة الأمن في بيان لها، أن “وحدة التحقيق بدائرة مركز شرطة صبراته قامت بتوقيف إحدى موظفات مستشفى صبراتة التعليمي”، حسب صحيفة الساعة 24.

وتابع البيان؛ أن التوقيف جاء “على خلفية البلاغ المقدم من قبل مدير المستشفى بشأن سرقة جهازي الصدمة الكهربائية، وجهاز الضغط من قسم الإسعاف بالمستشفى”.

وأوضح البيان؛ أن “أعضاء وحدة التحري بقسم البحث الجنائي تمكنوا من استرجاع أحد الأجهزة المسروقة، وتم تسليمه للمركز المختص لإتمام الإجراءات، ولا يزال العمل مستمرًا لاسترجاع الآخر”.