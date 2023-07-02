خاص.. “حسني بي” يحلل مقترحات استبدال الدعم .. ويفصح عن الأنسب

قال رجل الأعمال “حسني بي” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية: تابعت بالأمس ما نشرتم على “صحيفة صدى الاقتصادية” عن دراسة مقدمة من وزارة الاقتصاد والتي خلصت على طرح أربع إقتراحات لمعالجة ملف اهدار وتهريب وسرقة الدعم .

متابعاً بالقول: دراسة قام بها خبراء اقتصاديين وأكاديميين تحت إشراف وزارة الاقتصاد وثم قدم التقرير في شهر يونيو 2021 (منذ سنتان وشهر ) ، أجريت الدراسة بناء على قرار رئاسة الوزراء الصادر في مارس 2021 ، متابعاً بالقول: للأسف رغم حيثيات التقرير إلا أنه إنتهى حبيس الأدراج مثله مثل 7 دراسات أجريت منذ عام 2004 ( 19 سنة دراسات جميعها إنتهت باقرار الاستبدال النقدي)

وأكد بالقول أن التقرير المعد من اللجنة المكلفة ، تم تلخيص ما تداول في 35 صفحة، ومن خلال قرأة الملخص أشعر بالفخر للمهنية والموضوعية التي إتبعها الأعضاء و كللي ثقة بأن كامل الدراسة كانت تعدت 350 صفحة ، اعتبر ال 35 صفحة الملخص التنفيذي لكامل الدراسة .

وأفاد “حسني بي” بالقول: من خلال هذا التصريح أريد أن أعبر عن شكري وتقديري لأعضاء اللجنة وأثمن إطلاعهم وتعمقهم وتدارسهم عدة تجارب لمعالجة أزمات الدعم ، معالجات مختلفة و بعدة دول منها إسلامية وعربية وأخرى ، منها نجحت كلياً أو جزئياً في معالجة أكبر اكذوبة اقتصادية العصر “الدعم العيني أو السعري للمواطن ” .

وتابع بالقول أن الدراسة والمشروع المقدم من اللجنة من خلال الوزارة يختصر إيجابيات وسلبيات ما هو قائم ” دعم عيني/سعري” وما هو مقترح ومأمول مقارنة الاستبدال النقدي المباشر ” البديل النقدي” وأنصح القارئ و لمتتبع الإطلاع على الصفحة العاشرة من التقرير على أقل تقديراً لمعرفة الحقيقة .

وأكد قائلاً التقرير و لصفحة 10 تضهر جلياً أن الاستبدال النقدي للدعم يحقق ما لم يحققه الدعم العيني/السعري طيلة 50 سنة من الاهدار والافقار والسرقات والتهريب ، مضيفاً أن الدعم العيني/ السعري أفقر الليبيين وهذا إقرار مني وتؤكده الدراسة الصادرة عن اللجنة وأرجوا قرابة ال 35 صفحة .

وكشف حسني بي عن عيب جوهري في التقرير وحيد ناتج للأسف بسبب تظليل اللجنة ، حيث قدمت لها الأرقام الواردة بالميزانيات العامة للحكومة لعام 2021 ، مخصصات الدعم لا تمثل حقيقة المصروفات حيث تم ادراج مخصص 12 مليار دينار لتغطية استهلاك 15 مليار لتر محروقات و 365 مليار مكعب من الغاز .

وأفاد بالقول أن المبلغ الوارد بالميزانية لا يتضمن قرابة المقايضة ولا الانتاج والتقرير المحلي ولا يتضمن 365 مليار قدم مكعب من الغاز يستعمل محلياً و 80% من انتاج الغاز المستعمل محلياً يذهب لتغذية محطات الكهرباء .

وتابع: للأسف المخصص بالميزانية لم يتعدى 12 مليار دينار ، مبلغ لا يكفي لتغطية استهلاك ليبيا محروقات وغاز لمدة 3 أشهر ونصف الشهر من السنة( 15 أسبوع من السنة) حد أقصى .

وأكد أن الرقم الحقيقي الذي كان من الواجب تخصيصه يالميزانية وادراجه بالدراسة يتعدى 40 مليار عام 2021 وقد تعدى 75 مليار عام 2022 ويتعدى العام الجاري 50 مليار دينار .

وتابع قوله: شخصيًا أتفق بقوة مع الحل الأول المطروح من قبل اللجنة بالتقرير و الاقتراح ، واعتبر الحلول الأخرى من الثاني والثالث والرابع مضيعة للمال ، مضيفاً أن الاستبدال النقدي وحسب المقترح الأول بالدراسة هو الحل ، بعد تعديل المعادلة بالأرقام والمبالغ والكميات الحقيقة لتغطية ما قدره استهلاك ” 15 مليار لتر بنزين ونافطة ووقود طيران + 365 مليار قدم مكعب غاز “.

وأفاد بالقول: اقتراح اللجنة الأول لمعالجة الدعم قد تم تبنيه من وزارة الاقتصاد وقدم إلى مجلس الوزراء منذ سنتان لم يرى النور ، مضيفاً أن الاقتراح الأول بالاستبدال النقدي الكلي والفوري والكامل والشامل للمحروقات والذي تمثل 46% من إجمالي التكاليف حسب التقرير حيث أن 54% من التكلفة مخصص لتغذية توليد الكهرباء .

واختتم حديثه بالقول: خلاصة الاستبدال النقدي بعد تعديل وإنزال المعاملة المصروفات الحقيقية للدعم ، نجد أن تكلفة الفرد هذه السنة 6 آلاف دينار ، مخصص منها للمحروقات الفرد الواحد 2،760.000 دل السنة والأسرة من 6 أفراد مخصص 16،560.000 سنة 2023، ومخصص منها للكهرباء 3،240.00 دل الفرد والأسرة من 6 أفراد 19،440.000 السنة .

وتابع بالقول أنه من المؤكد أن الاستبدال النقدي الكلي والفوري يخرج أغلب الشعب الليبي من تحت عباة الفقر ، مع توجيه شكر خاص للجنة و أثمن مهانيتها ونأسف عدم توفر لهم الأرقام الحقيقية من قبل الحكومة .

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