خاص..في تصريح لصدى.. “المركزي” يوضح تفاصيل رفع القيد على المصارف بترحيل صافي ناتج اعادة تقييم أرصدتها بالنقد الأجنبي إلى قائمة الدخل

أكد مصدر بمصرف ليبيا المركزي في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية على صحة مراسلة إدارة الرقابة على المصارف والنقد إلى كافة المصارف بخصوص تعليمات المركزي السابقة بترحيل صافي ناتج اعادة تقييم الأرصدة بالنقد الأجنبي إلى قائمة الدخل .

وذلك على أن يتم تكوين احتياطي تحت مسمى (إعادة تقييم أسعار الصرف)، مع عدم المساس بهذا الاحتياطي حتى يتم صدور تعليمات جديدة من مصرف ليبيا المركزي بالخصوص.

وعليه، يُطلب دراسة الجوانب المحاسبية والقانونية في اجراء ترحيل صافي ناتج إعادة تقييم الأرصدة بالنقد الأجنبي إلى قائمة الدخل ومراعاة مبدأ تحقق الايراد بشكل فعلي والمرتبط بحركة الأرصدة من النقد الأجنبي والتصرف فيها وفقاً للضوابط والمناشير المنظمة لذلك، واتباع أحد الخيارات المتاحة لتحقيق الابراد بشكل فعلي ولعل بيع الأرصدة القائضة من النقد الأجنبي والتي لا تقابلها التزامات إلى مصرف ليبيا المركزي بسعر الصرف السائد أحد الخيارات المتاحة.

كما يطلب استخدام جزء من صافي الأرباح للسنة المالية التي يتم فيها ادراج أرباح إعادة التقييم ضمن قائمة الدخل في زيادة رأس مال المصرف ودعم الاحتياطيات القانونية.

كما صرح مسؤول بالمصرف المركزي في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية أن المراسلة جاءت كرفع قيد كان من المركزي بعدم التصرف في ناتج أعادة التقييم وهذا القيد مر عليه أكثز من سنتين والمصارف لم تستطع التصرف فرفعت عنهم القيد والتصرف حسب ما هو وارد في الرسالة وهذه نقطة ترغبها المصارف.

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